Учитель из школы Нижегородского стал участником телешоу

Как сообщает паблик школы №1222, учитель биологии Егор Юрьевич Фёдоров в полуфинале телешоу «Классная тема!» Телеканал «Россия» и Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке компании VK организовали Всероссийский отбор участников третьего сезона телешоу «Классная тема!».
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