Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) описали бои в Авдеевке как крайне тяжелые. Об этом сообщает Washington Times.
WT: бежавшие солдаты ВСУ назвали бои в Авдеевке настоящим адом
Комментарии
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Вера смелых
Не, бандеровцы, ваш Ад ещё впереди! За детей Донбасса, за детей России, за вашу звериную ненависть к нам - вам не смерть будет мукой, а сознание - до смерти- что вы сами превратили свою жизнь в ад на Земле. Не будет "Украины" - останутся руины, а на них вы и ваши сеиьи......
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