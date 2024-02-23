WT: бежавшие солдаты ВСУ назвали бои в Авдеевке настоящим адом

Вера смелых

Не, бандеровцы, ваш Ад ещё впереди! За детей Донбасса, за детей России, за вашу звериную ненависть к нам - вам не смерть будет мукой, а сознание - до смерти- что вы сами превратили свою жизнь в ад на Земле. Не будет "Украины" - останутся руины, а на них вы и ваши сеиьи......