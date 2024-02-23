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WT: бежавшие солдаты ВСУ назвали бои в Авдеевке настоящим адом

WT: бежавшие солдаты ВСУ назвали бои в Авдеевке настоящим адом

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) описали бои в Авдеевке как крайне тяжелые. Об этом сообщает Washington Times.

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Комментарии
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Вера смелых
Не, бандеровцы, ваш Ад ещё впереди!  За детей Донбасса, за детей России, за вашу звериную ненависть к нам -  вам не смерть будет мукой, а сознание - до смерти-  что вы сами превратили свою жизнь в ад на Земле. Не будет &quot;Украины&quot; - останутся руины, а на них вы и ваши сеиьи......
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