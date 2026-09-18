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СахПресс

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Производственный календарь на 2027 год: как будем работать и отдыхать

Производственный календарь на 2027 год: как будем работать и отдыхать

Россияне получили возможность заранее заглянуть в календарь на 2027 год. Впереди 11-дневние новогодние каникулы, несколько трехдневных мини-отпусков и сразу четыре выходных в ноябре.

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