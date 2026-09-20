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Царьград

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Военкор Коц раскрыл возможные цели удара ВСУ по Москве

Военкор Коц раскрыл возможные цели удара ВСУ по Москве

Больше 1600 дронов: зачем ВСУ устроили беспрецедентный налёт на столицу.Столичный регион перенёс самый массированный налёт беспилотников с начала специальной военной операции.

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