Военкор Коц раскрыл возможные цели удара ВСУ по Москве

Больше 1600 дронов: зачем ВСУ устроили беспрецедентный налёт на столицу.Столичный регион перенёс самый массированный налёт беспилотников с начала специальной военной операции.
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