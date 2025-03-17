Снегопады и похолодание задержатся в Москве до середины недели

Снегопады и небольшое похолодание задержатся в столичном регионе максимум до четверга. Об этом «Парламентской газете» в понедельник, 17 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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