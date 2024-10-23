Кладоискатель нашел редчайшую монету стоимостью один миллион рублей

В Британии мужчина нашел монету III века стоимостью более одного миллиона рублей В Великобритании кладоискатель нашел в графстве Сомерсет редчайшую древнеримскую монету III века нашей эры, стоимость которой эксперты оценили в восемь тысяч фунтов (более одного миллиона рублей).