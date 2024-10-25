Владислав Шурыгин: Пора вспомнить про нейтронное оружие

Анатолий Рябенко

Правильно!!! Этим можно только кур смешить. Что два года и делали. В начале СВО народ России требовал разрушить все приграничные структуры логистики со стороны НАТО. Но это игнорировали ВС РФ. А теперь с приходом Белоусова начали это делать и оказалось что это очень даже правильно. Кто вражески мешал это делать 2,5 года????? Шойгу?????