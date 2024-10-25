Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Владислав Шурыгин: Пора вспомнить про нейтронное оружие

Владислав Шурыгин: Пора вспомнить про нейтронное оружие

В нынешних условиях есть смысл вернуться к одному из видов ядерного оружия, о котором сегодня многие уже забыли — нейтронному.

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Комментарии
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Владимир Иванов
Странно,что порты Одессы работают по полной!А Шойгу был пиарщик больше!
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6 час.
Анатолий Рябенко
Правильно!!! Этим можно только кур смешить. Что два года и делали. В начале СВО народ России требовал разрушить все приграничные структуры логистики со стороны НАТО.  Но это игнорировали ВС РФ. А теперь с приходом Белоусова начали это делать  и оказалось что это очень даже правильно. Кто вражески мешал это делать 2,5 года????? Шойгу?????
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6 час.
Александр Попов
Давно пора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5 час.

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