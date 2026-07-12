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Число ежедневных трейдеров Uniswap на платформе Robinhood Chain выросло до 220 000, объем торгов приближается к 1 миллиарду долларов

Число ежедневных трейдеров Uniswap на платформе Robinhood Chain выросло до 220 000, объем торгов приближается к 1 миллиарду долларов

После интеграции с Robinhood Chain компания Uniswap зафиксировала резкий рост числа активных трейдеров: ежедневное количество пользователей достигло 220 000, что более чем в десять раз превышает показатель предыдущей недели.

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