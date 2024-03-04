Топ-3 спектакля, которые можно увидеть в марте в Киноклубе «Эльдар»

Смеяться с «Любовничками», подпевать «Моей прекрасной леди» и думать над «Собачьим сердцем» Мюзикл «Моя прекрасная леди» Орлов Сергей Алексеевич/предоставлено Пресс-службой8 марта – Международный женский день! Замечательный весенний праздник мы предлагаем провести в Киноклубе «Эльдар», где в этот день пройдет добрый, музыкальный, головокружительный семейный мюзикл «Моя прекрасная леди».