В Белгородской области сделали бесплатной мобильную связь и интернет

Ранее там ввели режим ЧС федерального значенияВ связи с введением режима ЧС федерального уровня с 16 августа в девяти районах Белгородской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при отрицательном балансе.
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