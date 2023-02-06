smi.today

4 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Rudnitckay
    Так кто то же в правительстве с этих коллекторов мзду то поимел! Кто ж рубит курицу, несущую золотые яйца?А теперь на...Володин запустил ...
  • Виталий Цуканов
    Долго собирались…Володин запустил ...
  • лина любимцева
    Уже жена Медведчука у этих уродов"подозреваемая". Женщину зачем трогают?!!СБУ вызвала жену ...

Кулеба: Киев будет просить боевую авиацию на Мюнхенской конференции

Кулеба: Киев будет просить боевую авиацию на Мюнхенской конференции

Украинский Министр Иностранных Дел Дмитрий Кулеба указал на тот факт, что в ходе февральской Мюнхенской конференции правительство киевского режима начнёт лоббировать собственные интересы, в рамках которых он выделил передачу боевых самолётов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх