Ростех импортозаместил софт для уникального 11-осевого робота-манипулятора

Ижевское предприятие НИТИ «Прогресс», находящееся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, разработало импортозамещающее программное обеспечение для уникального роботизированного манипулятора.
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