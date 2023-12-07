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Ростех

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Ростех импортозаместил софт для уникального 11-осевого робота-манипулятора

Ростех импортозаместил софт для уникального 11-осевого робота-манипулятора

Ижевское предприятие НИТИ «Прогресс», находящееся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, разработало импортозамещающее программное обеспечение для уникального роботизированного манипулятора.

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