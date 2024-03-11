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Мы соседи по планете

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30 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся бредом

30 исторических фактов, которые на первый взгляд кажутся бредом

В наше время, когда в информационном поле так много фейковых новостей и вымышленных историй, созданных для привлечения внимания, иногда даже настоящие, подлинные факты могут показаться полностью выдуманными.

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