Прокуратура обязала свердловский «Мариинский прииск» очистить сточные воды

Свердловская природоохранная прокуратура через суд обязала «Мариинский прииск» (входит в ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») обеспечить нормативную степень отчистки сточных вод, сбрасываемых в ручей Старка.
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