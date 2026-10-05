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U.S. Coast Guard suspends search for medical transport plane

The U.S. Coast Guard said it suspended its search for a medical transfer plane that went missing early Saturday between Bermuda and Boston.

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