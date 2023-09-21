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Министр обороны США Ллойд Остин: США через ООН будут добиваться запрета русским иметь "Посейдоны"

Министр обороны США Ллойд Остин: США через ООН будут добиваться запрета русским иметь "Посейдоны"

Протест США к России — сразу 10 атомных подводных лодок ВМФ РФ подошли к берегам Америки Протестное заявление к России заявлено от имени администрации США.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
предлагаю новое название без замены конструкции:&quot;Писец&quot;.
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2 час.
Олег Самойлов
А вот мне интересно, а ПОЧЕМУ этот негр не хочет потребовать от этой конторы &quot;спортлото&quot; под названием &quot;оон&quot;, запрета ВООБЩЕ ВСЕЙ России?
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1 час.
Василий Целовальников
Задёргались америкосы, значит мондраж начался! Может быть умнее и доброжелательнее станут!!!
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1 час.

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