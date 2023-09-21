Министр обороны США Ллойд Остин: США через ООН будут добиваться запрета русским иметь "Посейдоны"

Протест США к России — сразу 10 атомных подводных лодок ВМФ РФ подошли к берегам Америки Протестное заявление к России заявлено от имени администрации США.
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