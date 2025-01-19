Русские платят жизнями за комфорт "элит"? Шойгу обещал С-500. В регионах полыхает девятые сутки. Кто запретил развернуть ПВО над Россией?

Нато проверяет работу систем жизнеобеспечения рф: страхования, гражданской обороны, местное самоуправление, губернаторов, медицины, пожарных, средств самообороны и т.д. пока не все ясно, но народ едет в Москву.

М

ММ

С-500 не будет сбивать копеечный дрон с гранатой! Шилки надо реанимировать, они идеальны против дронов. Их в СССР было гигантское количество. Куда дели?