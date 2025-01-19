Русские платят жизнями за комфорт "элит"? Шойгу обещал С-500. В регионах полыхает девятые сутки. Кто запретил развернуть ПВО над Россией?

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Царьград

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Противник продолжает наносить удары по российским регионам, применяя не только реактивные БПЛА, но и натовские ракеты ATACMS и Storm Shadow.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Надо говорить НАТО с территории украины наносит удары ракетами. Так правильно.
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22 час.
АК
Алекс Кузь
Нато проверяет работу систем жизнеобеспечения рф: страхования, гражданской обороны, местное самоуправление, губернаторов, медицины, пожарных, средств самообороны и т.д. пока не все ясно, но народ едет в Москву.
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14 час.
М
ММ
С-500 не будет сбивать копеечный дрон с гранатой! Шилки надо реанимировать, они идеальны против дронов. Их в СССР было гигантское количество. Куда дели?
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3 час.

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