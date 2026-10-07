На радость Нетаньяху: Эрдогана активно втягивают в войну с хуситами

Впервые с момента основания в августе Мекканский союз приводится в действие. Турция, Пакистан и Саудовская Аравия договорились о немедленном развертывании воинских контингентов в королевстве.
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