08 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками и их союзниками. Постепенно в городе закончились запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла.
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08 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками и их союзниками. Постепенно в городе закончились запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла.
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