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Injective подает бычий сигнал: индикатор MACD указывает на возможный рост INJ

Injective подает бычий сигнал: индикатор MACD указывает на возможный рост INJ

Injective (INJ), децентрализованная блокчейн-платформа, ориентированная на финансы, привлекает заметное внимание на рынке благодаря сближению положительных технических показателей и достижений в области регулирования.

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