Injective подает бычий сигнал: индикатор MACD указывает на возможный рост INJ

Injective (INJ), децентрализованная блокчейн-платформа, ориентированная на финансы, привлекает заметное внимание на рынке благодаря сближению положительных технических показателей и достижений в области регулирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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