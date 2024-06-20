Отчего верещит украинская пропаганда. Путин в Северной Корее

Александр Ростовцев. Закончился двухдневный визит Путина в КНДР. До этой поездки он посещал Пхеньян на заре своей президентской карьеры в 2000 году и встречался тогда с Ким Чен Иром, отцом нынешнего лидера Северной Кореи.