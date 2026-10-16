Очень, очень хорошая статья.Прощать ли "хохлов"? Русский народ и русская идентичность подразумевают такое качество как склонность к прощению.
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Мы их прощаем,а они нас взрывают!!!!!
Фашистов прощать нельзя. А Запад сейчас настоящие фашисты и их прощать нельзя. Господь будет на нашей стороне и все решит как надо.
Совершенно верно - бог простит!
А зря простили, теперь за это и расплачиваемся.