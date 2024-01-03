Осень музыкальная.

Сарафан надела Осень пестрый, расписной.Листик желтый, листик алый, листик золотой .Даже если на улице было пасмурно и дождливо, то в детском саду все было наоборот, потому что от звонкого детского смеха наших воспитанников, становилось тепло и радостно на душе и педагогическим работникам и законным представителям.