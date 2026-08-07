Жара оказалась полезна. И хотя традиционно считается, что от нее организму сплошной вред, новые данные говорят об обратном.
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Жара оказалась полезна. И хотя традиционно считается, что от нее организму сплошной вред, новые данные говорят об обратном.
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