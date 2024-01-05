Как правильно поступить с прошлогодней крещенской водой, можно ли ее вылить Алёна ЮрьеваВ традициях Крещения Господнего особое место занимает освященная вода, символизирующая духовное очищение и исцеление.
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