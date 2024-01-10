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Несекретные материалы

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Оказалось, что промышленные выбросы замедляют глобальное потепление

Оказалось, что промышленные выбросы замедляют глобальное потепление

Экологи сами себя загнали в тупик.Климатическая система Земли — чрезвычайно сложный механизм, на который постоянно воздействует множество факторов и антропогенный, как нас пытаются убедить, является одним из них.

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