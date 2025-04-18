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Хуситы заявили о гибели 13 человек при ударе США по порту Рас Иса в Йемене

Хуситы заявили о гибели 13 человек при ударе США по порту Рас Иса в Йемене

В результате ударов США по порту Рас Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 получили ранения. Об этом 17 апреля заявила представитель министерства здравоохранения радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) Аниса Аласбахи.

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