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Военное обозрение

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Кто такие хуситы и почему США бомбят Йемен

Кто такие хуситы и почему США бомбят Йемен

Когда дроны и ракеты полетели из Йемена в Израиль, и хуситы стали атаковать торговые суда, нарушая мировую торговлю, то они стали на какой-то момент чуть ли не основными звездами международных медиа, потеснив украинский фронт и войну Израиля в Газе.

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