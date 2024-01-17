Кто такие хуситы и почему США бомбят Йемен

Когда дроны и ракеты полетели из Йемена в Израиль, и хуситы стали атаковать торговые суда, нарушая мировую торговлю, то они стали на какой-то момент чуть ли не основными звездами международных медиа, потеснив украинский фронт и войну Израиля в Газе.