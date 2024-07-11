Челябинец Егор Ковальчук официально стал новым премьер-министром ЛНР

Народный совет республики одобрил кандидатуру, после того как его представили депутатам.Теперь официально: народный совет республики одобрил кандидатуру челябинца Егора Ковальчука на должность премьер-министра, после того как глава Луганской народной Республики Леонид Пасечник представил его депутатам.