Возле Заднепровского рынка в Смоленске приведут в порядок общественный туалет

Руководство торгового объекта продолжает проводить благоустройство Директор Заднепровского рынка отчитался главе города Александру Новикову о том, как продвигаются работы по приведению торговых площадей в более цивилизованный вид.
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