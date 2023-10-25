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Телеканал «Моя Планета»

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  • Alex Nемо
    Иван Иваныч вам уже ответил - провести переориентацию, там где нет жителей например в монастыри.Заброшенный храмо...
  • Александр
    С подобными храмами разрушается и Россия православная. А у попов и тусовки в голове только десятина. Вместо храмов те...Заброшенный храмо...

Моя Планета

Моя Планета

Огромная 500-летняя ацтекская каменная голова змеи явилась после землетрясения в Мексике. 19 сентября 2022 года в мексиканских штатах Мичоакан и Колима произошло землетрясение магнитудой 7,7.

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