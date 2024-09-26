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Петербургский дневник

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Петербургская дамба временно ограничила движение судов

Петербургская дамба временно ограничила движение судов

Движение транспорта по мосту проходит в штатном режиме Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений информирует о проведении регламентных работ на судопропускном сооружении С-2 26 сентября с 9:00 до 18:00, сообщили сегодня в пресс-службе дирекции.

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