Петербургская дамба временно ограничила движение судов

Движение транспорта по мосту проходит в штатном режиме Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений информирует о проведении регламентных работ на судопропускном сооружении С-2 26 сентября с 9:00 до 18:00, сообщили сегодня в пресс-службе дирекции.