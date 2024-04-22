Манижа уехала из России после скандала с "Крокусом"

Певица Манижа улетела в ОАЭ после того, как в России разгорелся скандал из-за ее высказываний по поводу произошедшего в "Крокусе" Артистка уехала из страны временно, поскольку стала участницей WE Convention, посвященной расширению прав и возможностей женщин.