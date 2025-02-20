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«Все больно»: на что Марина Зудина пошла ради цветущего вида

«Все больно»: на что Марина Зудина пошла ради цветущего вида

СМИ пестрят заголовками: Марина Зудина якобы перенесла очередную пластику. Что говорит по этому поводу сама народная артистка РФ? И какие процедуры она делает в салонах красоты? Почему поклонники перестали узнавать Анну Седокову? Что изменила в себе Мария Погребняк? На какие жертвы идут знаменитости, чтобы оставаться молодыми? И сколько денег они готовы за это отдавать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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