Недавно автору довелось ночевать в очень некомфортных условиях - фактически посреди комнаты, где было полно других людей.
Кровать в шкафу и в нише: уют и практичность с древности
Комментарии
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елена куприянова
Интересно, а как в жару там дышится?
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15 час.
Оксана
Зимой от окна тянет холодом. Какое бы модное не было окно, теплопроводность у стеклопакета принципиально отличается от теплопроводности стен. А летом кровать-шкаф превращается в душегубку. Крестьяне потому и спали в тёплое врем года на сеновалах
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11 час.
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