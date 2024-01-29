Кровать в шкафу и в нише: уют и практичность с древности

Интересно, а как в жару там дышится?

Оксана

Зимой от окна тянет холодом. Какое бы модное не было окно, теплопроводность у стеклопакета принципиально отличается от теплопроводности стен. А летом кровать-шкаф превращается в душегубку. Крестьяне потому и спали в тёплое врем года на сеновалах