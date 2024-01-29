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Квартира, дом, дача

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Кровать в шкафу и в нише: уют и практичность с древности

Кровать в шкафу и в нише: уют и практичность с древности

Недавно автору довелось ночевать в очень некомфортных условиях - фактически посреди комнаты, где было полно других людей.

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Комментарии
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елена куприянова
Интересно, а как в жару там дышится?
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15 час.
Оксана
Зимой от окна тянет холодом. Какое бы модное не было окно, теплопроводность у стеклопакета принципиально отличается от теплопроводности стен. А летом кровать-шкаф превращается в душегубку. Крестьяне потому и спали в тёплое врем года на сеновалах
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11 час.

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