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Ищенко оценил перспективы ядерной войны между США и Россией

Ищенко оценил перспективы ядерной войны между США и Россией

Ядерная война, которая перерастет в апокалипсис, не нужна ни США, ни России. Об этом рассказал военный эксперт Ростислав Ищенко.

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