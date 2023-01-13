Володин заявил, у тех, кто поддерживает нацизм и оскорбляет Россию, надо конфисковать имущество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о том, что наказанием для всех сбежавших из России, а также оскорбляющих российских солдат и жителей, должен стать пункт о конфискации имущества, которое они нажили в нашей стране.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о том, что наказанием для всех сбежавших из России, а также оскорбляющих российских солдат и жителей, должен стать пункт о конфискации имущества, которое они нажили в нашей стране.
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