Belkin представила универсальную док-станцию INC032 с поддержкой двух 4K-мониторов

Для подключения к компьютеру используется порт USB-C 3.1 с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Док-станция оснащена двумя портами USB-C с такой же скоростью передачи данных и четырьмя USB-A портами, работающими на скорости 5 Гбит/с.