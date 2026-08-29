Belkin представила универсальную док-станцию INC032 с поддержкой двух 4K-мониторов

Для подключения к компьютеру используется порт USB-C 3.1 с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Док-станция оснащена двумя портами USB-C с такой же скоростью передачи данных и четырьмя USB-A портами, работающими на скорости 5 Гбит/с.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Людмила Нарусова ...
- Людмила Нарусова ...
- ZS Ребека Гринспан с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым