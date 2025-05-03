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«Закладчики "живут" по 2 - 3 месяца»: как устроена прокси-война против России и кто целенаправленно травит наркоманов

«Закладчики "живут" по 2 - 3 месяца»: как устроена прокси-война против России и кто целенаправленно травит наркоманов

Такие люди, как закладчики, для наркомафии -не более чем «пушечное мясо», их не жалко пустить в расход.

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