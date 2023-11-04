4 ноября ограничат движение транспорта в центре Нижнего Новгорода

В День народного единства, 4 ноября, в Нижнем Новгороде ограничат проезд транспорта. В праздник будет закрыт участок Зеленского съезда от площади Минина до улицы Широкой и от улицы Октябрьской до улицы Широкой.
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