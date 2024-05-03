Жители Борского психоневрологического интерната создали пластилиновый мини-фильм

В мае съемки продолжатся Редакция сайта pravda-nn совместно с волонтерским движением «Служба заботы» и мультмастерскими «Герои Нижнего» провели мастер-класс для подопечных Борского психоневрологического интерната.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии