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Вассерман раскритиковал замену учителей чат-ботами: «Сочтут себя оскорбленными»

Вассерман раскритиковал замену учителей чат-ботами: «Сочтут себя оскорбленными»

В Общественной палате предложили переложить рутинные задачи учителей на чат-ботов – в частности, доверить переписку с родителями по организационным вопросам роботам, чтобы разгрузить педагогов.

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