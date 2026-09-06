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Дроны новороссийских десантников отсекают передовые подразделения ВСУ от тыла

Дроны новороссийских десантников отсекают передовые подразделения ВСУ от тыла

В оккупированной киевским режимом части Запорожской области военнослужащие группировки «Днепр» ВС России активно действуют при помощи беспилотников в ближнем тылу врага, атакуя автомашины и роботизированные платформы снабжения.

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