Ураган со снегом накроют Волгоградскую область ☔️☔️☔️ 5 марта в ряде районов возможна метель, а в остальных снег и мокрый снег.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ураган со снегом накроют Волгоградскую область ☔️☔️☔️ 5 марта в ряде районов возможна метель, а в остальных снег и мокрый снег.