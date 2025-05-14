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"Джокер" в рукаве России: Названо имя грозного переговорщика в Стамбуле

"Джокер" в рукаве России: Названо имя грозного переговорщика в Стамбуле

Западные и отечественные соцсети в преддверии стамбульских переговоров заметно лихорадило: многие ожидали, что от России 15 мая туда поедет Он.

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Комментарии
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Сергей Тюрин
За слова свои сможете ответить? Кто конкретно на фронте уважает Медведева? Что и когда вообще он сделал такого, за что мужчину можно уважать?
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1 час.
Elena Dmitrieva
Знаю от ребят на СВО.
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2 мин.
Elena Dmitrieva
Тон смени
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2 мин.
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