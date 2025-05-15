"Не болеют и не насилуют": заменить мигрантов роботами предложил сенатор от Зауралья

Такие технологии уже внедряются на некоторых оборонных предприятиях в Кургане.Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов выразил несогласие с идеей создания центров адаптации для мигрантов.
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