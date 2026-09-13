В Брянске пропал подросток

В Брянске проводится розыск пропавшего подростка. По данным правоохранительных органов, мальчик исчез при неизвестных обстоятельствах, что вызвало оперативное начало поисковых мероприятий.
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