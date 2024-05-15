Стрессы. Врач объяснила, почему у неженатых чаще проблемы с сердцем

15 мая отмечается международный день семей. А чем полезны мужья и жены для здоровья? Об этом aif.ru рассказала Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина: Согласно результатам крупного исследования, включившего более 2 млн участников, холостые/незамужние, разведенные и вдовцы/вдовы имели в 1,4 раза повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, в 1,4 раза больший риск смерти от ишемической болезни сердца и в 1,5 раза — больший риск смерти от инсульта.