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Французский политик Филиппо: Макрон не понимает, что к нему относятся несерьезно, его «унижают абсолютно везде»

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не понимает, что лидеры других стран не воспринимают его всерьез.

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