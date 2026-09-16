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Фон дер Ляйен: ЕС из-за закрытия Ормуза дополнительно потратил на топливо €90 млрд

Фон дер Ляйен: ЕС из-за закрытия Ормуза дополнительно потратил на топливо €90 млрд

Евросоюз потратил дополнительные 90 млрд евро с начала конфликта в Ормузском проливе из-за его закрытия.

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